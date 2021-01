tmw news Roma, il sogno che avanza. Torino tra mercato e ostacolo Milan

vedi letture

La Roma si prepara alla grande sfida con l'Inter che può voler dire parecchio anche in chiave scudetto. Nel TMW news di oggi, con un collegamento con Fabrizio Lucchesi si parla anche del mercato dei giallorossi e non solo per poi concentrarsi sul futuro di Zaccagni. Spazio poi alle considerazioni - insieme a Stefano Antonelli - sul Torino e sul Milan che domani si affronteranno in campionato.

Clicca sotto per guardare