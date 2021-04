tmw Non sarà un nuovo caso Donnarumma. Milan-Romagnoli, senza rinnovo sarà addio

Non sarà un nuovo caso Donnarumma. Il capitano del Milan Alessio Romagnoli ha un contratto in scadenza nel 2022 e nessuna voglia di vivere una prossima stagione con un contratto in scadenza. Da mesi vanno avanti i contatti col club rossonero per discutere del prolungamento ma ad oggi, tra il giocatore e il club, non è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo.

Non parliamo di una rottura tra Romagnoli e il Milan, assolutamente, ma ad oggi le parti sono molto distanti. E allora Romagnoli che l'ultima gara di campionato l'ha giocata lo scorso 7 marzo e anche ieri contro il Sassuolo s'è accomodato in panchina ha iniziato seriamente a guardarsi intorno, coi club interessati che non mancano. Il Milan non ha ancora fissato un prezzo, ma senza rinnovo questa estate sarà addio.