tmw Non solo Ancelotti-Real, Casillas su Aguero al Barça: "Spettacolare il tandem con Messi"

vedi letture

Non solo Ancelotti, il Real Madrid ed Euro 2020. Intervistato in esclusiva da TMW, Iker Casillas ha commentato anche il ritorno nel massimo campionato spagnolo di Sergio El Kun Aguero, nuovo attaccante del Barcellona: "Così come Ancelotti, anche Sergio conosce bene LaLiga visto il suo passato all'Atletico Madrid. In questi ultimi anni è stato un vero e proprio punto di riferimento per il Manchester City, adesso torna in Spagna con molta più esperienza e maturità. Il tandem con Messi nell'attacco del Barça promette senza alcun dubbio grande spettacolo", le dichiarazioni dello storico portiere spagnolo durante uno speciale evento organizzato da LaLiga.