Offerta Eintracht per Hauge del Milan a titolo definitivo. I dettagli: il Wolfsburg rilancia?

Offerte in corso per Jens Petter Hauge del Milan. Il club ha messo il norvegese sulla lista dei potenziali partenti ma solo a titolo definitivo. L'Eintracht ha offerto 7 milioni con 5 di bonus. Trattativa aperta, il Milan chiedeva 15 ma a 12 può partire, aumentando la parte fissa. Come raccontato negli scorsi giorni, anche il Wolfsburg è in corsa.