tmw Onofri: "Prandelli persona di spessore. Anch'io mi accorsi che non ero più lo stesso"

vedi letture

Nel corso dell'intervista a Tuttomercatoweb.com Claudio Onofri ha anche parlato dell'addio di Prandelli alla Fiorentina e ha detto: "Mi ha colpito ed è la conferma dello spessore della persona. Ho letto attentamente la sua lettera e alla fine è la cosa giusta quella che ha fatto. In questi casi passano in secondo piano i guadagni, la visibilità. Da allenatore feci la stessa cosa quando mi accorsi che non ero più la stessa persona. E dopo l'ultima esperienza al Genoa, dissi: 'Mollo tutto'. Molti sentendo la parola stress mi hanno dilapidato, dicendo che per uno che guadagna bene non è possibile e che lo stress ce l'ha chi va in miniera. Io volevo vivere una vita diversa rispetto a quella che stavo facendo pensando solo ed esclusivamente al calcio ed essendo diventato quasi dipendente". Da ex genoano ha parlato anche del futuro di Scamacca e ha detto: "Mi auguro di vederlo ancora in rossoblù. E' stato sempre sul punto di esplodere, ora ogni tanto fa vedere di avere tante qualità che dovranno prima o poi 'sistemarsi' in campo. E' in una piazza importante che ti arricchisce come carattere, è il posto giusto per esplodere definitivamente"