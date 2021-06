tmw Ore calde per la panchina dell'Hellas: da Di Francesco a Dionisi e Tudor, le ultime

L'Hellas Verona sfoglia la margherita per il dopo Ivan Juric e sono ore frenetiche per Maurizio Setti e Tony D'Amico. Che vogliono scegliere bene il nome giusto per prendere la delicata eredità dell'allenatore croato. La piazza si fida e affida al direttore sportivo e alla sua squadra mercato che, nel corso delle ultime sessioni, ha sbagliato poche scelte. Ora quella più tosta: l'allenatore. I nomi caldi al momento sono tre. Eusebio Di Francesco è una pista concreta: l'allenatore ha aperto alla possibilità Hellas ma prima deve trovare l'accordo con il Cagliari per riuscire a liberarsi dal contratto da 1.5 milioni coi sardi. Un'intesa sulla buonuscita potrebbe accelerare le trattative con gli scaligeri che intanto, domani, attendono nuove sul fronte Alessio Dionisi. Il tecnico dell'Empoli è blindato in Toscana da un altro anno di contratto e per farlo uscire, sia all'Hellas che alla Sampdoria, Fabrizio Corsi chiede la buonuscita. Poi Igor Tudor: il croato è reduce dall'esperienza alla Juventus ed è pronto per ripartire con un'avventura da primo allenatore in carica.