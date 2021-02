tmw Orrico: "Italiano come Zeman? No, lo Spezia sa anche difendersi e ti salta addosso"

Nel corso dell'intervista a Tuttomercatoweb.com Corrado Orrico si è anche soffermato su Vincenzo Italiano, il tecnico rivelazione dello Spezia. Durante un'intervista a TMW Radio, l'allenatore dei liguri ha spiegato che una sua fonte di ispirazione è anche Zeman. A questo proposito Orrico ha detto: "Nel gioco dello Spezia c'è tutto fuorchè Zeman.... Certo, il boemo teneva alti i ritmi della squadra ma il gioco prevedeva soluzioni d'attacco più elaborate e non aveva quella capacità difensiva che invece è una delle caratteristiche dello Spezia, che ti salta addosso da ogni parte. Queste cose Zeman non le ha mai fatte, lui curava molto i movimenti d'attacco. Lo Spezia ti morde i polpacci e non ti fa ragionare, va ferocemente in pressing su ogni zona del campo "