Due-tre giorni? No, ecco quanto si prenderà l'Inter per Lookman: pronto il rilancio

L’Inter ha scelto la linea della pazienza, ma con un limite: dieci giorni. È questo il tempo che la dirigenza nerazzurra si è data per sbloccare l’operazione Ademola Lookman, scrive La Gazzetta dello Sport all'interno delle proprie colonne. Il talento nigeriano dell’Atalanta è il prescelto per completare il tridente con Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Un progetto tecnico ambizioso, già ribattezzato “ThuLaLo”, che Chivu non vede l’ora di plasmare.

Nonostante i recenti segnali di rottura tra Lookman e la Dea la posizione di Luca Percassi non si è ammorbidita e dopo due offerte le dell’Inter (40 milioni, poi 45 bonus inclusi) respinte al mittente, Marotta e Ausilio si preparano a un nuovo rilancio, stavolta vicino ai 50 milioni.

Il nigeriano ha già detto no a Napoli e Atletico Madrid, ribadendo la volontà di vestire la maglia nerazzurra. Ha un accordo verbale con l’Inter: quinquennale da 4,5 milioni netti l’anno, agevolato dal Decreto Crescita. La priorità per il club resta l'atalantino, ma se il muro bergamasco non dovesse cedere, l’alternativa porta a Christopher Nkunku del Chelsea. L’obiettivo comunque è quello di chiudere prima del debutto in campionato il 25 agosto contro il Torino e regalare a Chivu il tassello finale per il proprio attacco.