Juve, salutato Weah è caccia al successore: salgono le quotazioni di Singo

Timothy Weah lascia la Juventus. L’esterno statunitense ha salutato in mattinata il ritiro di Herzogenaurach, destinazione Marsiglia dove si legherà all’Olympique di Roberto De Zerbi. Ai bianconeri, circa 1 milione di euro per il prestito oneroso, più 14 per l’obbligo di riscatto previsto a fine stagione e 3 di bonus. Oltre a questo, la Juventus manterrà anche una percentuale sull’eventuale futura rivendita del figlio di George, e adesso ha la necessità di trovare un rinforzo sulla corsia di destra, dove dal Porto è già arrivato Joao Mario, ma in uno scambio con Alberto Costa.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, nelle ultime ore in tal senso avrebbe preso quota il nome di Wilfried Singo, per il quale sarebbe un ritorno in Italia e ovviamente anche a Torino, dopo aver vestito la maglia granata dal 2019 al 2023, sfidando la Vecchia Signora in tanti derby. Oggi gioca nel Monaco, piace per dinamismo e spinta, e a anche perché il club del Principato non lo giudica incedibile.

Piace sempre Arnau Martinez del Girona, ma il West Ham in questo momento serve nettamente in vantaggio. Oltretutto, servirebbero argomentazioni economiche convincenti: il club catalano chiede almeno 15 milioni di euro per privarsi del 22enne, seguito a inizio mercato anche dal Milan che ora ha virato su Athekame dello Young Boys.