L'ex bianconero Julio Cesar: "Non c'è nessuno da Juve. Danilo? Poteva servire ancora"

“A me, per la Juve, dispiace proprio”. Ex bianconero, Julio Cesar ha parlato a Tuttosport delle difficili stagioni dei bianconeri, che dopo il ciclo d’oro dei nove scudetti faticano a ripartire e centrare nuovi trionfi: “Vedo pochi talenti, in Serie A in generale - ha detto l’ex difensore brasiliano -. Nella rosa bianconera non riesco a individuare qualcuno di qualità sopraffina: non c’è davvero uno che mi faccia dire, sì è da Juve”.

Oggi procuratore, a Torino dal 1990 al 1994 con una Coppa Uefa all’attivo, Julio Cesar ha parlato anche del suo connazionale Douglas Luiz, protagonista di un caso estivo: “Mi sembra fuori contesto, come se non si fosse adattato. Bremer? Ci vuole tempo. E in Nazionale parte dietro giocatori come Marquinhos o Gabriel Magalhaes, che giocano in campionati più seguiti rispetto alla Serie A”.

Nel corso della chiacchierata con il quotidiano piemontese, l’ex difensore centrale ha parlato anche di un altro brasiliano, la cui cessione non ha mai convinto del tutto, soprattutto per le modalità. È Danilo, che secondo Julio Cesar avrebbe potuto dare ancora qualcosa alla Vecchia Signora: “In Brasile gioca da centrale e sta facendo bene. Poteva fare ancora di più, poteva essere utile a questa Juventus in fase di ricostruzione, specie con i giovani”