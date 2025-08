TMW Joao Mario: "Juve impossibile da rifiutare. Devo migliorare in fase difensiva"

Le prime impressioni sulla Juventus, sul tecnico Igor Tudor e sui compagni. Dal ritiro di Herzogenaurach, Joao Mario ha parlato in una lunga intervista, in cui ha affrontato diversi temi: “Quando la Juventus mi ha contattato ho provato una grandissima felicità, perché, come ho detto prima, la Juventus è un grandissimo club italiano, con una grande storia, e, ovviamente, sapere che un grande club come questo era interessato a me mi ha reso estremamente felice. Era una proposta quasi impossibile da rifiutare e, di conseguenza, ne sono stato subito felicissimo. Chiaramente il mio arrivo qui è senza dubbio un enorme passo avanti per la mia carriera. Spero di essere all’altezza delle aspettative”.

C'è un giocatore che ti ha impressionato nei tuoi primi giorni alla Juventus?

“Sì, ci sono diversi giocatori che mi hanno impressionato. Questa è una squadra di grandissima qualità, non li conoscevo bene fino a quando sono arrivato qui ma posso menzionare vari giocatori, come Kenan Yıldız che è un ottimo calciatore, con grandissima tecnica. Poi c’è anche Locatelli, che ha un’ottima visione di gioco e capacità di passaggio. Posso citare vari giocatori, perché sono tutti di grande qualità e mi ha impressionato il livello alto di questa squadra”.

Dove pensi di poter crescere come giocatore e cosa ti sta chiedendo Tudor?

“Sì, come sapete, la fase offensiva è sempre il mio principale punto di forza. So che devo migliorare la fase difensiva e penso che qui, in un club come la Juventus, in un campionato così difficile e fisico come quello italiano, avrò tutto quello che serve per poter migliorare in questo senso e per diventare un giocatore più completo, che è poi quello che cerco di essere giorno dopo giorno”.