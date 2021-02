tmw Pagliari: "La Roma blindi Fonseca. Ha dato un'impronta alla squadra, gran tecnico"

Durante la chiacchierata a Tuttomercatoweb.com, Silvio Pagliari, agente di grande esperienza, ha parlato anche della Roma e in particolare del futuro di Fonseca: "E' un ottimo tecnico che ha anche gestito bene la questione Dzeko. Farà una grande carriera e farebbe bene la Roma a blindarlo. Ad inizio stagione era stato addirittura messo in discussione ma noi siamo italiani... Ha fatto ottime cose anche in passato ma si cancella troppo in fretta quello che uno ha dimostrato. Ha fatto buone cose anche l'anno passato, ha dato un'impronta alla squadra e se c'è una formazione che gioca un gran calcio questa è proprio la Roma con tutti questi trequartisti dietro la torre che si buttano negli spazi. Mi piace molto vederla, sta facendo il bene del calcio italiano"

