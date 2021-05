tmw Paolillo: "Marotta ha portato Conte. E gestito una squadra senza stipendi"

vedi letture

L'ex amministratore delegato dell'Inter, Ernesto Paolillo, ha parlato della delicata situazione societaria venitasi a creare in nerazzurro, plaudendo all'operato del suo discendente. “Non vorrei dire qualcosa che Conte e Marotta conoscono benissimo. Sta a loro fare certe valutazioni, certo siamo stati molto più forti sulla destra con Hakimi che sulla sinistra. Va tutto calibrato, magari forse un giovane talento che possa esplodere. Lo Scudetto? È merito di tutti, sia per l’allenatore che i giocatori. È anche dei due amministratori delegati dell’Inter, di Marotta e di Antonello, meritano che gli venga riconosciuto questo Scudetto. Hanno operato benissimo sia nelle scelte sportive, non dimentichiamo che è stato Marotta a portare Conte. Sia lui che Antonello hanno gestito una situazione difficile nel momento in cui la presidenza era assente e i giocatori senza stipendio. Sono attimi delicatissimi, riuscire a tenere unita la squadra e a far capire ai calciatori che i loro diritti sarebbero stati garantiti, potevano giocare sereni".