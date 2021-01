tmw Parma, Liverani rischia e D'Aversa non convince: il terzo nome è Donadoni

Oggi il Parma ha deciso di confermare Fabio Liverani come allenatore, almeno fino alla sfida contro l'Atalanta di mercoledì 6. Quella di Bergamo però è l'ultima spiaggia per l'ex Lecce, costretto a un risultato positivo dopo le ultime sconfitte in campionato. Così Liverani continua a rischia e la soluzione più semplice al rebus panchina è quella che porta a Roberto D'Aversa, che ha ancora un anno e mezzo di contratto a 400 mila euro.

DONADONI COME PIANO C - Il tecnico è stato scelto di concerto con la dirigenza, ma la terza via, fra Liverani e D'Aversa, è quella che porta a Roberto Donadoni. L'allenatore bergamasco ha lasciato un ottimo ricordo a Parma nei suoi lunghi anni di permanenza e in questo momento è libero dopo la risoluzione con lo Shenzhen.