tmw Parma, ore di riflessione dopo il ko contro il Verona: D'Aversa a rischio

Un solo punto e due gol segnati in 6 partite di campionato dal ritorno di Roberto D'Aversa sulla panchina del Parma. Un rendimento horror che sta facendo riflettere i dirigenti del Parma, oltre al presidente Krause. Ore di riflessione che potrebbero spingere la società anche a un nuovo cambio, con Fabio Liverani che potrebbe essere richiamato in panchina per provare, anche con i nuovi acquisti effettuati in inverno, a invertire una rotta pericolosa che il club Ducale non sembra per il momento capace di cambiare. Non è da escludere nemmeno la scelta di un altro tecnico, che sarebbe il terzo a contratto, per il nuovo proprietario americano.