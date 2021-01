tmw Parma, Reinaldo Ionut Radu in scadenza di contratto: il Villarreal vuole riportarlo a casa

Il Villarreal vuole far tornare a casa il giovane Reinaldo Ionut Radu. Il terzino destro, classe 2002, è attualmente in scadenza di contratto col Parma e il Sottomarino Giallo starebbe quindi pensando di riportarlo in Spagna per ripartire insieme, stavolta in prima squadra, dopo gli anni nelle giovanili.