tmw Pazzini: "Grande entusiasmo nella Nazionale italiana. Austria? Sono molto ottimista"

Presente a Forte dei Marmi per del primo torneo di Padel "Io aiuto il Meyer", l'ex attaccante Giampaolo Pazzini ha risposto ad alcune brevi domande ai microfoni di TMW e FirenzeViola.it: "Questo evento è molto bello ed è stato fatto per trovare fondi per il Meyer. Sono legato molto, anche per i miei trasforsi a Firenze a questo ospedale e ci tenevo molto a essere qui oggi".

Che sensazioni ha sull'Italia di Mancini?

"Si avvicinano i quarti e sono molto ottimista. Ho visto giocare la Nazionale, partite semplici non ce ne sono mai e vedo tanto entusiasmo, questa è un'arma molto grande. Anche nel nostro Paese ho visto tanto entusiasmo".

Alla Fiorentina arriverà Italiano. L'allenatore giusto?

"Sembra possa arrivare, ha fatto due anni strepitosi allo Spezia, giocando bene e proponendo calcio. Ci sono premesse per fare bene a Firenze. La Fiorentina ha bisogno di fare un'annata da Fiorentina e spero che possa tornare ad ambire ai posti che merita".