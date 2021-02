tmw Pescara ko, Breda in bilico: i vertici del club stanno valutando il cambio di allenatore

Dopo la sconfitta casalinga contro il Venezia torna in discussione in casa Pescara la posizione dell'allenatore Roberto Breda. La proprietà sta pensando a un cambio di allenatore: un'idea porta a Serse Cosmi, un'altra al ritorno di Massimo Oddo, ma le riflessioni sono ancora in corso e Breda è in discussione: il ko di oggi potrebbe risultargli fatale.