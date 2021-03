tmw Quattro casi Covid nello staff nazionale, giocatori tornano in Italia e palla passa ai club

I quattro membri dello staff positivi al Covid nel ritiro della Nazionale potrebbero avere strascichi anche per i club. Perché se è vero che tutti quanti sono stati prontamente isolati - uno addirittura a Sofia, tornando in Italia e facendo il tampone - dall'altro non è da escludere assolutamente che ci possano essere altri positivi.

TORNANO AI CLUB - I tre dello staff sono stati isolati, torneranno in Italia con un volo separato dalla squadra (che atterrerà fra Roma e Milano). Dall'arrivo in Italia saranno i club a, eventualmente, testare i calciatori. Possibile che non ci siano positivi, altrimenti toccherà alle varie ASL di competenza, eventualmente, giudicare quale possa essere l'iter da percorrere per i membri della rosa.