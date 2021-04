tmw radio Bressan: "Ho portato bene io a Gattuso. Stasera Napoli favorito sulla Juve"

vedi letture

Intervenuto ieri a TMW Radio, l'ex centrocampista Mauro Bressan ha parlato anche della partita di stasera tra Juventus e Napoli. Gli azzurri partono favoriti? Ecco la sua risposta: "Se devo pensare a un discorso puramente tecnico, sulla carta, allora dico sì. Ricordo quant'era arrabbiato Gattuso per non aver giocato la partita, ora penso che arrivino più o meno uguali: il Napoli mi sembra in forma, e poi vi dico questo. Vado ogni tanto a Napoli a trovare mio figlio, e nello stesso posto abita anche Gattuso. Gli ho fatto l'in bocca al lupo e da lì ne ha vinte quattro di fila. Ora sabato torno, anche se visto che giocano in trasferta, non credo li troverò! Comunque sì, anche se la Juventus è sempre lei, il Napoli mi sembra favorito, ha l'occasione giusta. Nella lotta Champions una grande delusione ci sarà".