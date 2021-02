tmw radio Bruni: "Fiorentina intimorita, si è sciolta dopo il gol. Spezia, andiamoci piano..."

L'allenatore Luciano Bruni è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, su TMW Radio, dopo la partita tra Fiorentina e Spezia: "La Fiorentina è sembrata molto intimorita mentalmente, frenata dalla posizione infelice di classifica. Ha regalato la bacchetta del gioco a Ricci per troppi minuti, qualcuno doveva andare a dargli fastidio. La partita però è cambiata nettamente con le sostituzioni, e l'entrata di Eysseric su Kouame, andato a schermare Ricci. Dopo il gol la squadra si è sciolta, mi è sembrato proprio un fattore mentale: quando una squadra naviga in acque infelici però bisognerebbe metterci più grinta. Non vi nego che a momenti stavo per crollare sulla poltrona (ride, ndr)".

Lato Spezia invece sono arrivate altre buone risposte.

"Lo Spezia è senza dubbio la rivelazione, ma stiamo attenti perché il campionato è lungo. Ho visto la classifica, e sulla zona retrocessione ha 6-7 punti... Andiamoci piano a fare proclami, o si rischia di rimanerci male. Italiano non è uno sprovveduto, anzi è bravo e questo è certo, voglio solo dire di rimanere cauti".

Icardi le sembra aver ritrovato serenità al PSG?

"La cosa che giocasse solo per se stesso gli era stata inculcata all'Inter. Con quei giocatori che ci sono al PSG, ora deve guadagnarsi davvero quel posto, anche perché non ha giocato tanto, e magari si sacrifica anche per questo".

Come lo vede il derby di domenica?

"Ritengo l'Inter più forte, però dico anche che il Milan ha fatto vedere di saper fare cose veramente buone, Spezia a parte. Conte caricherà al massimo la sua squadra, come se fosse una battaglia. Conterà molto anche l'aspetto emotivo, dispiace solo che non ci sia il pubblico".

Che effetto fa vedere Nainggolan ancora a Cagliari?

"L'avevo sentito spesso anche di recente, quando non giocava all'Inter. Se devo dire la verità è un capoccione, poteva fare molto di più e mantenersi in squadre importanti, a fregarlo sappiamo che sono stati i comportamenti. Per il resto quanto ha fatto vedere negli anni parla per lui, mi dispiace che sia al Cagliari, anche se è una scelta di vita: per me ha dei valori importanti, ma questa situazione è dipesa solo da lui".