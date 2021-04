tmw radio Cardone: "Milan in calo, la Champions è a rischio. Tonali sarà protagonista"

L'ex difensore Giuseppe Cardone ha parlato in diretta a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini. Le sue riflessioni iniziano dal Parma: "Dopo così tante giornate, con quei numeri, difficilmente riesci ad avere una posizione di classifica migliore rispetto a quella attuale. Brutto a dirsi, ma oggettivamente c'è poco da illudersi: in questo momento bisogna attingere alla dignità e alla voglia di onorare la maglia fino alla fine".

Il Cagliari ha inguaiato tante squadre?

"Tra la lotta Champions e quella per la salvezza sarà un finale di campionato intenso. Oggi non si vedono partite dal risultato scontato, anche lo stesso Milan che aveva un calendario brutto, ora si ritrova Benevento, Torino e Cagliari, tre squadre che staranno lottando per salvarsi. Domenica col Parma per il Toro potrebbe esserci un'occasione, ma le partite vanno sempre vinta... Il rettangolo verde decreta i risultati".

Cosa ha inciso di più nelle difficoltà del Parma?

"Mi sento di dire che, ragionando almeno da ex calciatore, ciò che abbia avuto minore impatto è la proprietà. Il presidente ha speso e investito, se i risultati non arrivano è un altro discorso. Invece, esternamente, credo si sia cercato troppo spesso il colpevole e non era il momento: c'era bisogno di soluzioni, per i colpevoli non era ancora tempo. Si sono sprecate energie, sempre cercando giustificazioni ad una stagione andata male".

Come lo giudica Tonali? L'anno prossimo sarà il suo?

"Per quanto è stato pagato ci si aspettava chissà cosa, ma per l'età che ha ed essendo alla prima stagione nel Milan, penso abbia fatto bene. La maglia rossonera sicuramente è uno stimolo ma può essere pure un freno. Credo che nella prossima annata potrà essere un protagonista per la mentalità e la maturità che ha".

Il Milan riuscirà a qualificarsi in Champions?

"Il rischio c'è, basta vedere la classifica. Essendoci diversi scontri diretti, gli ultimi 90' potrebbero risultare veramente decisivi. I numeri parlano chiaro: il Milan ha avuto un calo, ma penso abbia le possibilità per ottenere quello che, a mio modesto parere, meriterebbe. Sono andati ogni oltre aspettativa, ma la questione è brutale: conta il risultato... Se non vai in Champions come la valuti la stagione? Da tifoso milanista spero raggiungano la Champions, la possibilità di tornare nell'Europa che conta sarebbe molto importante per tanti aspetti".

Deluso dal Monza?

"Partivano con i favori del pronostici dopo il calciomercato, ma ci sono cose che devi conoscere se fai la Serie B. Se hai valori tecnici importanti, non puoi comunque fare a meno di un'intensità elevata: ho visto tante volte il Monza quest'anno e spesso, nonostante avversarie inferiori tecnicamente, andavano più piano. Quando hanno accelerato non c'è stata partita, penso alla Salernitana. Muovere il pallone è importante, ma nel calcio bisogna anche correre".