tmw radio Castellazzi su Audero: "I soldi dati alla Juve pesavano, ma ha zittito i critici"

vedi letture

Nell'intervista di ieri a TMW Radio, l'ex portiere Luca Castellazzi ha parlato anche di Emil Audero e del suo percorso alla Sampdoria: "Audero sta facendo una stagione importante, zittendo molti scettici. Conosco molta gente a Genova, e tanti mi chiedevano di lui: dico che le cose vanno viste su un medio raggio, lui ha avuto sulle spalle l'investimento per prenderlo dalla Juve e ci si aspettava fosse determinante ogni domenica. Inizialmente non lo era, ma anche perché nell'anno in cui è arrivato si faceva fatica: sono contento per lui, che ha superato il momento negativo. Quest'anno ricordo tante belle parate, lo vedo più consapevole dei propri mezzi, è giovane e sono felice di come ha reagito alle critiche".