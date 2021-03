tmw radio Cobolli Gigli: "Nedved e Paratici non all'altezza della Juve. Pirlo deve rimanere"

Per parlare dell'uscita dalla Champions della Juventus a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex presidente Giovanni Cobolli Gigli.

Un pensiero sulla Scarpa d'Oro di Ciro Immobile:

"E' uno dei migliori. E' un ragazzo che ha saputo crescere. L'ho conosciuto alla Juve che era un ragazzino, ha trovato la squadra giusta e sta facendo vedere quanto vale. Sono contento che abbia ottenuto un premio così importante".

Ad oggi farebbe più comodo Immobile o Inzaghi?

"Immobile, perché l'avventura di Pirlo alla Juventus non deve finire. Certamente non porta felicità il ko in Champions. Sono dispiaciuto, ma Pirlo ha preso una squadra a poco dall'inizio del campionato, quando la squadra si stava formando, serve dargli fiducia almeno per un altro campionato e vedere cosa succede. Dico che i giovani non riescono a ottenere quello che possono avere dalla società".

C'è qualcosa che non va in società?

"Ricordo che Nedved una settimana prima di far fuori Allegri lo confermò. Le sue dichiarazioni valgono quello che valgono. L'errore è Nedved, Paratici, che non sono a livello della Juventus. Nedved è un grandissimo campione di calcio che non è capace di fare il vicepresidente di una squadra di calcio".

A questo punto cosa succederà a fine stagione? Si penserà anche a un ricambio dirigenziale?

"Paratici? Se ci fossero ancora Allegri e Marotta, la situazione sarebbe migliore. Marotta è andato via perché non condivideva il colpo Ronaldo. Per me ha sbagliato Agnelli ad accettare il pressing di Nedved e Paratici per prendere Sarri. La decisione di prendere Pirlo è stata coraggiosamente affrettata. Anche a me è capitato prendere un ex campione come Ferrara, ma purtroppo non ce l'ha fatta. Poi aggiungo il capitolo Dybala. Non so cosa avrebbe fatto Pirlo con Dybala, però lo scorso anno è stato uno dei migliori giocatori di Sarri. Ho la sensazione che Dybala sia stato trattato come un oggetto. Per me potrebbe essere il fulcro di una nuova Juventus, mettendolo al centro di un nuovo progetto. Non è un campionissimo ma un campione. Lo vedrei al centro del progetto ma senza CR7, che io non avrei mai preso. Ronaldo è costato quasi un milione a gol. Chiesa? E' stato un ottimo acquisto. Morata ha fatto di più di quello richiesto. Partendo da questi nomi, si può costruire qualcosa".

La Juve può avere un contraccolpo in campionato?

"Credo di no, il carattere lo hanno dimostrato anche con la Lazio. Credo però che si possa credere poco allo Scudetto".