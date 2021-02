tmw radio De Canio: "Dzeko convocato? Farei giocare Mayoral. Gerarchie da ristabilire"

Nel suo intervento a TMW Radio, il tecnico Luigi De Canio, ha parlato della Roma in vista del ritorno tra i convocati di Edin Dzeko: "Non lo farei giocare subito, perché chi ha giocato al suo posto ha dato risposte positive e non posso disconoscere l'impegno e il lavoro di un altro professionista. Le partite sono tante e c'è tempo per ristabilire certe gerarchie. Fonseca si è dimostrato di essere un allenatore. Ha avuto la personalità di prendere certe decisioni".

