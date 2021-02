tmw radio Di Livio: "Dzeko? Ce ne vorrà di tempo prima che riparta titolare con la Roma"

vedi letture

Intervistato ai microfoni di TMW Radio, l’ex calciatore Angelo Di Livio commenta così il caso legato a Edin Dzeko in casa Roma: “Per me prima che riparta titolare ce ne vorrà di tempo. Sarà così, giocherà molto Mayoral e lui entrerà in corsa. Si sono capovolte le gerarchie e Dzeko deve accettarlo con umiltà. Adesso il bosniaco deve solo stare zitto e riconquistarsi la fiducia del tecnico. Fonseca dalla prima giornata dicono che debba andar via ma sta facendo un campionato straordinario. Alla Roma quest'anno è successo di tutto ma Fonseca sa il fatto suo. Gioca bene la squadra, col Verona non era semplice e la Roma ha risposto presente”, ha concluso.