tmw radio Di Livio: "Juve, forse cambia il destino di Pirlo. Milan, che annata di Kessiè"

A TMW Radio, durante il Maracanà Show, è intervenuto l'ex calciatore Angelo Di Livio. Ecco le sue parole:

Ultimi verdetti, che ne pensa?

"E' successo di tutto stasera. Sapevo che la Juventus poteva vincere a Bologna ma doveva aspettare altri risultati. Sono più sorpreso dal pareggio del Napoli più che dalla vittoria del Milan. Ho visto un Milan attento, diligente, però il Napoli dopo il vantaggio doveva chiuderla. E invece ha preso gol in contropiede. Doveva fare diversamente".

Milan, Champions meritata? E come valuta Kessié?

"Nessuno ha mai sottovalutato Kessié, ha fatto un campionato straordinario. E' giovane ma è già un leader. Vuole sempre il pallone e poi come batte i rigori!".

Juventus, Pirlo merita la conferma?

"Sono sempre stato molto critico, soprattutto dopo i ko contro Benevento e Milan, ma questa partita può cambiare il suo futuro. Io sapevo che la Juventus poteva non vincere lo Scudetto, ma è stato un campionato di grande sofferenza. I due trofei e il posto Champions faranno ragionare molto la società".

Lazio, Inzaghi usa parole dure nei confronti della società e del rinnovo che non arriva:

"Vedremo come la prenderà Lotito di queste parole. Ci vedo un po' di polemica".

Tanta amarezza in casa Napoli:

"Gattuso era da solo da molto tempo, e vinceva le partite. La società è mancata da molti mesi".

Milan, si torna in Champions. E ora subito il via ai rinnovi:

"Una base importante di una rosa? Servono 4-5 elementi, la Champions ha bisogno di innesti. Su Donnarumma dico che sono contro a questi atteggiamenti di giocatori che non hanno riconoscenza nei confronti di club che li hanno lanciati. Deve essere più attaccato alla maglia e dire grazie al Milan che ha sempre creduto in lui".