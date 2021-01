tmw radio Donati: "Eriksen c'entra poco con l'intensità che vuole Conte. Idee diverse"

Intervenuto ieri a TMW Radio, l'ex centrocampista Massimo Donati ha così parlato del possibile futuro da vice-Brozovic per Christian Eriksen: "Lui è un giocatore forte, ma per l'intensità che vuole Conte da tutti i suoi giocatori, è normale che sembra entrarci poco. Non gli si può chiedere di pressare a tutto campo, le cose che fa le fa bene, ma sono diverse dall'idea che ha Conte. Vero che però una stagione può cambiare in un attimo, quindi tutto può essere".