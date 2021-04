tmw radio Ds Watford: "Per il ritorno di Pereyra, Pussetto e Deulofeu è ancora presto"

Cristiano Giaretta, ds del Watford fresco di promozione in Premier League, ha parlato in diretta a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto, del possibile ritorno di Pereyra, Pussetto e Deulofeu in giallonero: "Ancora sono discorsi prematuri, intanto dovranno lottare fino all'ultimo secondo dell'ultima partita. C'è sinergia tra i club, questo è normale, ma ancora non abbiamo pensato a certe situazioni. Come Watford siamo già sul mercato, andremo ad aggiungere qualcosa ad una rosa già competitiva: per una categoria come la Premier serve qualcosa in più".