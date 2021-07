tmw radio F. Lopez: "La Roma rischia di fare fatica per sostituire Spinazzola"

Intervenuto ieri a TMW Radio, l'allenatore Fabio Lopez ha così parlato dell'ipotetica sostituzione di Spinazzola nella Roma: "Per me è stato devastante all'Europeo e oggi è uno dei più forti al mondo nel suo ruolo. Con Emerson, tranne per i primi minuti, la fortuna è stata che sia cambiato quasi nulla. Sicuramente per sostituirlo la Roma rischia di fare fatica".