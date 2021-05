tmw radio Galante: "Inter, Conte valore aggiunto ma avrebbe vinto anche Spalletti"

L'ex difensore Fabio Galante, nel suo intervento di ieri a TMW Radio, ha parlato dell'Inter fresca campione d'Italia: "L'unione, la compattezza tra allenatore e calciatori. Conte trasmette il suo carisma a tutti. L'Inter è una squadra costruita in maniera saggia grazie a Marotta e Ausilio, passo dopo passo. Ho fatto l'osservatore due stagioni fa con Spalletti e so come lavora Ausilio: Lautaro l'ha scoperto in Argentina, Bastoni dalla Primavera dell'Atalanta e poi De Vrij a zero, Hakimi prima della fine della stagione... Conte ha dato il valore aggiunto. Dico di più: l'Inter degli ultimi periodi avrebbe fatto bene anche in Champions League, a mio modesto parere".

La base l'ha data Spalletti?

"Luciano, al di là che ci ho lavorato per un anno, ha un grande merito nell'aver riportato l'Inter in Champions e aver dato il senso d'appartenenza, il significato di essere all'Inter. Non dimentichiamoci delle annate difficili che ci sono state prima. Lui ha avuto sfortuna, glielo dico sempre: probabilmente anche lui sarebbe arrivato allo Scudetto con le campagne acquisti di questi ultimi due anni".