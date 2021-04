tmw radio Giordano consiglia la Juventus: "Dybala e Ronaldo sono da tenere in squadra"

Agresti: "Sarebbe meglio tenere Ronaldo e fare scelte mirate per rinforzare la squadra" - Giordano: "Ronaldo e Dybala vanno tenuti. Ibra decisione esagerata. Maresca è suscettibile: uno sceriffo" Cagni: "La Juve per il prossimo anno deve scegliere un allenatore esperto. Pirlo non ha dimostrato niente sia sotto il profilo tattico che di gestione" Santarelli: "Alla Juve serve un allenatore di livello" - Ospiti: Bruno Giordano, Romeo Agresti e Gigi Cagni - In studio: Alessandro Santarelli - Maracanà con Marco Piccari e Cinzia Santangeli

L'ex calciatore e tecnico Bruno Giordano a Maracanà, ieri nel pomeriggio di TMW Radio, ha detto la sua sui temi del campionato. Ecco un estratto dell'intervista:

Juventus, guardando in prospettiva si può continuare con Ronaldo, rinunciando a Dybala e a Pirlo? Oppure tenere Pirlo e vendere i giocatori?

"La Juventus è un top club e quindi non prenderei in considerazione la cessione di Dybala e Ronaldo. Per sostituirli dovresti spendere cifre importanti. Io credo che la Juventus con un paio di giocatori importanti, a partire dall'alternativa ad Alex Sandro e un centrocampista di spessore mondiale, può riprendere a ragionare da grande squadra. L'allenatore? Poi dipende dai programmi. Io credo che questa stagione sia servita come esperienza a Pirlo".

Pirlo lo terrebbe?

"Adesso è in pericolo anche la zona Champions. Se dovesse arrivare un altro allenatore, un conto sarebbe fare la Champions, un conto è fare l'EL. E un tecnico importante è difficile che vada in una squadra da ricostruire".