tmw radio Longhi: "Kessie è un gigante, il Milan sa bene che non può perderlo"

A TMW Radio, ieri durante Maracanà, è intervenuto il giornalista Bruno Longhi. Ecco un estratto sul Milan: "Kessie? Il Milan sa bene che non può perderlo. E' un gigante, dicono Maldini e Massara, conoscono bene il suo valore, che è ben più importante di quello che può dargli un portiere come Donnarumma o uno come Calhanoglu. Credo che un compromesso verrà trovato".