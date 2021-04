tmw radio Marchetti: "Lukaku? Offerte vanno valutate. Dybala, il rinnovo non a tutti i costi"

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, è intervenuto in diretta a TMW Radio nell'appuntamento quotidiano con l'editoriale:

Il futuro di Lukaku:

"In un momento del genere, se arriva un'allettante offerta di mercato, bisogna pensarci più di prima. Che sia per Lautaro, Lukaku o Bastoni: è un concetto che vale per ogni giocatore di qualsiasi altra squadra. Ma attenzione, prendere in considerazione un'eventuale proposta non significa vendere. Ci sono squadre come Barcellona e Manchester City che stanno cercando un attaccante, ma Lukaku non è l'unico in circolazione: fare percentuali è difficile, ma è molto probabile che rimanga all'Inter. Anche se i conti nerazzurri non sono i migliori in Europa, anzi. Ma c'è grande fiducia che la situazione possa migliorare".

Dybala, Arthur e McKennie al centro delle polemiche per la cena...

"Hanno fatto un errore, sono dei ragazzi ma hanno delle responsabilità verso il club e i loro seguaci suoi social. Hanno violato le norme dell'assembramento e del coprifuoco. Devono dare l'esempio, è lo stesso discorso che abbiamo fatto per Cristiano Ronaldo. Se oggi Pirlo comunicherà che non saranno convocati per il derby? Mi stupirei dei contrario".

Se rinnova a certe cifre Dybala deve diventare titolare inamovibile?

"Dybala oggi ha un ruolo molto simile a Ronaldo e fari coesistere è difficile. Ma la titolarità non deve dartela lo stipendio. Un giocatore sul campo deve dimostrare di essere il più forte di tutti e di meritare uno stipendio alto. Dybala ciò lo ha fatto solo saltuariamente. La Juventus vorrebbe rinnovargli il contratto, ma non a tutti i costi. Se accetta l'offerta, lontana dalla cifre che si dicono, bene, altrimenti la società lo lascerà anche andare a parametro zero. Anche se in questo periodo il parametro zero è un rischio. La questione di ieri non influisce sulle trattative sul rinnovo".

Lippi alla Juventus insieme a Pirlo?

"Sono ipotesi. Credo che la Juventus abbia in mente ciò che voglia fare. Il progetto di rinnovamento è partito a inizio stagione con Pirlo. Per lui sarebbe difficile avere il suo ex allenatore, con cui ha vinto un Mondiale, nel suo staff. Quest'anno è di transizione per il club, ma non arrivare in Champions sarebbe un problema".