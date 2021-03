tmw radio Mutti: "Atalanta di prima fascia, sono convinti di poter rimontare il Real Madrid"

L'allenatore Bortolo Mutti è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini: "Ormai l'Atalanta ha una certa struttura, sono a livello europeo da qualche anno e la mentalità come società e spogliatoio, ma anche quella dell'allenatore, abbia creato degli equilibri molto importanti. Gli impegni ravvicinati ci sono, così però come un organico di grande livello e soluzioni alternative. Mi è dispiaciuta la partenza di Gomez, che sarebbe stato molto importante, ma ormai c'è una visione non più da provinciale, bensì da squadra leader. Sono attenti e aggiornati su tutti i fronti, dall'Africa al Brasile: ormai possono essere considerati di prima fascia, ora dovranno dimostrare di meritarselo".

Possono ribaltare lo svantaggio col Real Madrid?

"La convinzione di potercela fare c'è, vero che il Real Madrid recupererà pedine importanti e a Bergamo aveva tante assenze, ma non aver preso l'imbarcata dopo quell'espulsione assurda è un buon segno. Ci hanno abituati a giocare in trasferta, vedi la scorsa che ha dominato l'Inter a San Siro. La cosa importante è che lo svantaggio minimo ti tiene in partita, e l'Atalanta è forte. Conta anche l'aspetto ambientale, che non si giochi al Bernabeu ma a Valdebebas. Qui a Bergamo si vive una certa frenesia, l'entusiasmo e la consapevolezza che l'Atalanta farà una bella partita".

Lei Ilicic l'ha conosciuto bene.

"C'è bisogno di lasciare spazio a certi giocatori in grado di ripagarti con cose che solo loro possono dare. A Palermo ho vissuto un buonissimo rapporto con lui, nonostante i problemi all'inizio dati dalla nostalgia e dal fatto che soffrisse la lontananza da casa. Il suo modo di essere a volte risalta in negativo, anche se mi sembra di vederlo migliorato, maturo e più affidabile, ma io dico che è la bellezza di questi giocatori, che poi ti spaccano la partita a suon di giocate. Solo loro".

Possibile immaginarsi Gasperini che lasci Bergamo, o viceversa ancora per tanti anni?

"Gasperini, per un ambiente come Bergamo, è la persona giusta: non ha stancato e non stanca, anche nel rapporto mediatico e con la gente è sempre stato lineare e schietto. Per i bergamaschi è figura giusta ed equilibrata, semmai starà a lui fare certe scelte: ambiente e società penso vogliano tenerselo stretto, perché di quest'Atalanta molto è merito suo. Io ci metto però anche la società, Sartori e gente dello staff: tanto giudizio, gente poco appariscente ma efficace. Certi cicli devono chiudersi per una questione di saturazione del rapporto, viene a mancare una novità che non appiattisca nel quotidiano".

Che farà la Juventus con Dybala?

"Quest'anno la sua assenza si è vista, nonostante la buona volontà di Morata e le novità Chiesa e Kulusevski. Alla Juve è mancata la sua genialità, i suoi gol, le serpentine e gli assist, la personalità nei momenti decisivi. In giro non vedo giocatori più determinanti di lui: non possono perderlo. Io lo terrei".

Come lo vede il campionato di Serie B?

"Molto avvincente ed incerto, non ci sono fughe stile Benevento dell'anno scorso. Mi aspettavo che lo facesse l'Empoli, ma a suon di pareggi sono rimasti lì, o il Monza, ma così non è stato. Il Venezia per come si è proposto è una squadra veramente sorprendente, e oggi sono tra le candidate a salire. In questo campionato l'ultima può vincere con la prima: è divertente. Qualcuno dirà che è così per il valore basso, però a me piace".