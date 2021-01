tmw radio Orsi: "Napoli, grande lavoro di Gattuso ma troppi alti e bassi"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex portiere Fernando Orsi ha analizzato lo stop a sorpresa del Napoli contro l’Hellas Verona: "Gli allenatori sono sempre in discussione quando subiscono delle sconfitte. A Napoli è più difficile, si viene da un'annata difficile dopo le macerie create dall'addio di Ancelotti. Gattuso ha fatto un grande lavoro di ricostruzione ma quest'anno ha troppi alti e bassi. Manca la cattiveria, che deve trasmettere l'allenatore e a volte non è riuscito a farlo. Il ko di Verona è pesante, poteva accorciare il gap con le prime. Il tecnico ha delle responsabilità, così come i calciatori, che non hanno capito lo spirito del campionato di quest'anno, dove tutte possono raggiungere qualcosa d'importante".