tmw radio Palmeri: "Milanisti offesi da Çalhanoğlu? Chissà che pensavano con Ronaldo"

vedi letture

Tancredi Palmeri, inviato di BeIN Sports, nell'editoriale di TMW Radio ha commentato i temi più caldi del momento:

I tifosi del Milan non hanno preso bene il trasferimento di Çalhanoğlu all'Inter...

"Vorrei chiedere loro se nel 2006 esprimevano lo stesso dissenso per Ronaldo. Capisco che i milanisti siano arrabbiati e offesi, ma è fine a se stesso: non è la prima e non sarà neanche l'ultima che succederà un trasferimento così. E poi i tifosi del Milan hanno sognato Icardi, anche per fare uno smacco agli interisti: non sarebbe stato lo stesso? La maglia si può baciare, sapendo che però vale solo per quel momento, non significa che è per sempre. Dico ai tifosi di non illudersi con nessuno. La cosa più produttiva è analizzare perché la società ha perso due giocatori così, tra i più importanti, a parametro zero. Non c'è stata strategia manageriale, avrebbero dovuto cederli l'anno scorso".

La Juventus è vicina a Locatelli: 40 milioni circa la cifra complessiva...

"Mi stupisco che altre squadre non abbiano fatto offerte per Locatelli. Per la Juventus è un colpo spettacolare, non dico che sta a posto ma quasi. Pjanic? Sì ma non per un progetto a lungo termine. Servirebbe più un centrocampista incursore, uno come Pellegrini".