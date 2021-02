tmw radio Pavarese: "Se va via Gattuso, a Napoli o Juric o Italiano. Il Granada va battuto"

vedi letture

Il dirigente sportivo Luigi Pavarese ha parlato in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini. L'intervista inizia da Gattuso: "Il Napoli ha sottovalutato la portata di certe voci in un mese determinante per il futuro del Napoli sia in campionato che in Coppa Italia. Questo ha creato problemi nell'ambiente e purtroppo la squadra non ha risposto come doveva, vuoi anche per il calo fisico di qualche giocatore: non sono riusciti a tenere il passo, perdendo anche la possibilità di ripetere l'impresa della passata stagione in Coppa Italia. La vittoria di sabato è stata importante, al di là di come è arrivata: alla squadra si chiedeva una prestazione cazzuta, che dimostrassero non solo l'amore per la maglia ma anche l'attaccamento verso il tecnico. La cosa è successa, hanno dimostrato col cuore di potersela giocare con la Juve, vincendo una partita forse anche immeritatamente, anche grazie al sacrificio di giocatori come Insigne e Lozano e agli interventi di Meret".

Il Napoli può vincere l'Europa League?

"Credo che con Tottenham, Manchester United e le tre italiane, siano tra chi può arrivare in fondo alla manifestazioni. Adesso però hanno una rosa limitata per ottenere la qualificazione, e penso che Gattuso abbia richiamato tutti alla realtà, chiedendo di dare il 150% perché andare avanti sarebbe importante, e perché in passato questa squadra ha mostrato un bel calcio a livello europeo. Sono convinto che faranno una buona partita, contro un avversario nettamente più forte di Stella Rossa e Braga, ma nonostante le difficoltà il Napoli può avanzare".

Per la zona Champions possono lottare?

"Penso sia l'obiettivo minimale richiesto da De Laurentiis a Gattuso e Giuntoli. Questo campionato è così affascinante perché incerto, anche se l'Inter ora non è impegnata nelle coppe, e se domenica vincessero il derby recuperare lo svantaggio sarebbe difficile anche per la Juventus. Il Napoli però con Roma, Lazio e Atalanta si può giocare tranquillamente il quarto posto. Se il Milan continua a meravigliare, il terzo sarebbe impensabile".

Un ritorno come Mazzarri o Benitez che scelta sarebbe?

"Con Sarri eravamo in tanti a credere che non sarebbe andata bene, e poi invece quella squadra ha vinto uno Scudetto, perché di fatto è andata così anche se non l'hanno cucito loro sul petto. Credo proseguirà sul trend di un tecnico giovane, e penso che la scelta ricadrà su uno tra Juric e Italiano se non dovesse riconfermare Gattuso. Per me, però, la meriterebbe. Qualcosa, certo, si è inceppato: i problemi della pentola, come si dice da noi, li conosce solo il cucchiaio".

Italiano sarebbe pronto?

"Bella domanda. Non lo conosco personalmente, ma lo seguo da quando allenava ormai tra i dilettanti e sentendo chi ha giocato con lui, penso sia destinato a grandi livelli".

L'Atalanta potrà andare avanti così?

"Chissà che non si sentano appagati dall'approdo in finale di Coppa Italia, e pensino maggiormente alla Champions tralasciando un po' il campionato".