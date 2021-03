tmw radio Sannino: "Crotone e Parma messe male. Fiorentina e Torino, occhio"

vedi letture

Nel suo intervento di ieri a TMW Radio, l'allenatore Giuseppe Sannino, oggi al Levadiakos in Grecia, ha parlato anche della corsa salvezza: "Il Cagliari credo possa creare un certo entusiasmo dopo questa vittoria. Per Crotone e Parma la vedo veramente difficile... Il campionato è particolare, c'è stata qualche delusione qua e là: penso a Fiorentina e Torino, che non sono squadre da dover lottare per non retrocedere. Servirà tenere gli occhi ben aperti, le paure le accompagneranno fino alla fine".