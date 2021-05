tmw radio Scarlato: "Napoli, Spalletti può essere l'uomo giusto. Ho pensieri solo sul carattere"

L'ex difensore Gennaro Scarlato ha parlato a TMW Radio, nella trasmissione Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini, iniziando dalla strada per diventare allenatori in Italia: "Per alcuni è troppo facile, per altri il percorso è fin troppo lungo. Chi non ha giocato deve impiegarci più tempo, l'ex calciatore, specie di buon livello, potrebbe essere avvantaggiato anche se non c'è una prova esatta".

Che ne pensa di Spalletti al Napoli?

"Profilo molto importante, credo sia l'uomo giusto a prescindere dal sistema di gioco che utilizzerà. L'unica cosa su cui ho dei pensieri è il carattere forte, la voglia di primeggiare nelle scelte e nel modo di porsi. Mi auguro che possa convivere tanto tempo con De Laurentiis, significherebbe che i risultati stanno dando ragione".

Un giudizio su Gattuso a Napoli.

"L'ultimo periodo è stato molto, molto positivo. All'inizio ha un po' faticato, poi però la squadra ha ricominciato a giocare forte prima del calo nella parte centrale anche per via di infortuni e scelte discutibili. Alla fine avrebbe strameritato la conferma, lasciamo perdere l'ultima partita che secondo me il Napoli non ha proprio giocato...".

Come se la spiega?

"Difficile da immaginarsi perché proprio in quella partita siano venuti meno. Non so che discorsi siano stati fatti prima, magari erano già trapelate voci su Gattuso... Ma sono solo supposizioni".

Nicola come l'ha visto?

"Davide lo conosco bene, caratterialmente c'è. Semmai è un po' invecchiato (ride, ndr). A parte gli scherzi, ha preso un Torino con diversi problemi e l'ha tirato fuori dai guai, nelle ultime partite poi sembrava spacciato ma col pari con la Lazio ha trovato la salvezza. Lavora molto sulla testa dei giocatori, mi dispiace che non venga quasi mai riconfermato".

Un po' alla Ballardini?

"Non so perché certi allenatori trovino tante difficoltà ad essere riconfermati...".

Stasera l'U21: come le sembra?

"Abbiamo una buona squadra, mi auguro un risultato positivo".

Serve un upgrade per Gasperini?

"L'ho avuto a Crotone e so come ragiona, conosco la sua mentalità e come si rapporta coi calciatori. Credo di sì, anche se già ogni anno qualcosina aggiungono... Riescono ad individuare profili quasi sconosciuti, fanno un lavoro straordinario".

Grande cammino della Ternana in Serie C.

"Fa piacere, parliamo di una piazza molto importante per cui non posso che essere che contento".

Che ne pensa della promozione del Venezia al cospetto di altre favorite?

"Il campionato di B è molto particolare, in questo senso non è una grande sorpresa in sé, anche se lo è il fatto che sia salito proprio il Venezia. Però hanno fatto bene, quindi bravi! Per la Serie B serve continuità, nei risultati e mentalmente".

Che ne pensa di De Zerbi in Ucraina?

"Credo che avesse dato la sua parola e non volesse tornare sui suoi passi. Senza altre opzioni importanti per le mani penso abbia preferito lo Shakhtar, che è comunque un ottimo traguardo. Potrà fare bene, è un club che gioca da anni in Champions".