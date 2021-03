tmw radio Sconcerti: "Avrei dato la Panchina d'Oro a Juric. De Rossi? Scelta di amicizia"

Mario Sconcerti, firma storica del giornalismo sportivo italiano, ha parlato a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini. L'intervista inizia dall'Italia di Mancini: "Siamo tra le prime nazionali, è naturale avere gente alle spalle. Questo è il momento peggiore della stagione, anche senza pandemia: i giocatori saranno stati invitati dalle società ad usare con attenzione le energie. La fase è di stanchezza, assuefazione, direi quasi noia. Sono ormai da anni che si vedono prime contro ultime, mancano gli scontri diretti: le qualificazioni non sono dimostrazione di grande calcio".

Mancano gli scontri diretti a quest'Italia?

"Non abbiamo un'idea del valore reale del calcio in generale. Ci sono dati, ma relativi perché non comuni a tutte le squadre: solo Belgio e Italia hanno vinto tutte e dieci le partite di qualificazione. Pensiamo di avere il problema del gol, ma ne abbiamo segnati 37 in dieci partite, solo tre meno del Belgio che è l'unica ad averne fatti di più. Va però fatto il rapporto sul valore delle avversarie, francamente ridotto. Mancini ha preso una squadra giovane e l'ha portata alla maturità, l'ha resa pronta per fare un torneo importante: naturale che si cerchi sempre di vincere, ma ci sono quattro-cinque squadre sullo stesso piano e un numero estremamente ridotto di campioni. Pensiamo all'Italia del 2006, c'erano i vari Pirlo, Cannavaro, Del Piero, Totti e Buffon: oggi abbiamo profili diversi".

Avere De Rossi può essere un aiuto per Mancini?

"Può darsi, ma in Nazionale non dovrebbero esserci esperimenti. Se deve avere un ruolo, che gli sia dato con tanto di stipendio, che giustifica l'importanza. Così mi sembrano dieci amici al bar...".

Ritiene sia una via di mezzo?

"Se è stato bravo va benissimo, ma dagli un ruolo e uno stipendio. Non si costruisce così una nazionale, ognuno deve coprire una mansione e non si può solamente premiare la carriera che uno ha fatto da calciatore. Mi è sembrata più che altro una scelta di amicizia".

Sbagliato prendere l'U21 come esempio del passaggio da Primavera a prima squadra?

"Il vero problema è che il campionato italiano non dà nemmeno più idee di competitività, ma illusioni. In questa U21 c'è anche gente di 22-23 anni, ormai sono uomini e credo che sia una questione di qualità. Mancano uomini importanti. Non è che nel 2006 al Mondiale in Francia pensassimo di avere una grande nazionale, ma se facciamo il paragone con oggi vediamo che abbiamo perso tanti fuoriclasse".

Concorda con la Panchina d'Oro a Gasperini?

"Io l'avrei data a Juric. Gasperini aveva vinto già lo scorso anno, ma comunque anche dandola a lui non ti sbagli. Dagli allenatori mi aspetto di più, la loro bassa qualità, e credo anche della scuola di Coverciano, è uno dei motivi dietro queste difficoltà".

Chi allenerà la Fiorentina?

"Mi pare che i migliori già siano persi. Sarri non credo verrà, l'ho sentito una quindicina di giorni fa e aveva parlato con Pradè e con alcuni presidenti, ma non Commisso. Per Sarri non puoi mandare il ds... Allegri non penso sia mai stato interessato, e a questo punto potresti provare con Gattuso se ancora non l'hanno già preso. Non vedo grandi movimenti sulle panchine, però".