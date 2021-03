tmw radio Sconcerti: "Milan, difficile che Donnarumma resti. Lo vedo in Premier o Liga"

Nel suo intervento a TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato anche del caso Donnarumma al Milan, con i rossoneri con le spalle al muro visto che il portiere non ha ancora rinnovato: "Certamente, è in scadenza il contratto. Può fare concorrenza alla squadra che sta trattando Donnarumma. Ma questi hanno il vantaggio di poter trattare senza dover sborsare soldi per il cartellino, che possono essere reinvestiti nel suo ingaggio".

Cosa dovrebbe fare?

"Per non perderlo a parametro zero deve accontentarlo. Ma non credo sia solo un problema economico. Io credo che vada in una società inglese o spagnola, dove pensa di potersi togliere delle soddisfazioni professionali".