tmw radio Sconcerti: "Salernitana, decisione inevitabile. Non deve più succedere"

vedi letture

Nel suo intervento a TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato anche dell'ufficialità della partecipazione della Salernitana alla prossima Serie A: "Era inevitabile, non potevano fare diversamente. L'hanno combinata grossa tutti. Era nell'aria la decisione. Mi fa piacere per la Salernitana, spero che questo errore venga evitato in futuro da Federazione e presidenti. Uno degli equivoci più grossi è che la regola non dice di non avere due squadre in Serie A ma nel settore professionistico, quindi non si poteva fare dall'inizio. Si è andati avanti a deroghe e si è arrivati a questo".