Alessio Tacchinardi, nel suo intervento a TMW Radio, ha parlato anche dell'inserimento di Dusan Vlahovic: "Quelli forti entrano e fanno la differenza, non sentono il peso della maglia. A vent'anni se sei forte si vede, lo percepisci. Morata ha bisogno di un Tevez, gli è arrivato uno con quelle caratteristiche ed eccolo come gioca ora. Vlahovic ha le spalle grosse per diventare un numero uno".