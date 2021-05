tmw radio Tovalieri: "Mourinho un fulmine a ciel sereno. Servono 3-4 colpi importanti"

L'ex attaccante, Sandro Tovalieri, ha parlato a TMW Radio commentando anche la scelta della Roma di affidare la panchina a Jose Mourinho: "È stato un fulmine a ciel sereno, aspettavamo tutti Sarri. E' stato un grande colpo, soprattutto mediatico. Sono i classici allenatori che non accetterebbero mai un progetto non destinato a vincere. Io sono sicuro che la proprietà gli abbia dato delle garanzie per allestire una squadra che possa competere per le prime posizioni negli anni. E' una proprietà che lavora in silenzio e sotto traccia e mi piace. Ora hai preso il tecnico, ma servono i giocatori. Servono 3-4 colpi importanti, ma anche vedere giocatori contestati se renderanno finalmente o meno".