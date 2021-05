tmw radio Tricella: "Non raggiungere la Champions sarebbe dura da digerire per la Juve"

L'ex difensore Roberto Tricella, intervenuto ieri a TMW Radio, ha parlato del momento della Juventus: "Quando sei in certe squadre la prerogativa è vincere, se arrivi secondo l'annata sembra fallimentare e di conseguenza ti prendi le critiche del caso. Vero che a vincere è una squadra soltanto, ma non arrivare in Champions potrebbe essere difficile da digerire e imbarazzante per quanto successo con la Superlega. I tifosi della Juve però devono ricordarsi che vincevano da 9 anni il campionato... Gli altri che dovrebbero dire? Il merito gli va dato, un'annata del genere può starci".