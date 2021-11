tmw Raiola e il rinnovo di Ibrahimovic: "Tutto è possibile. E' carico per andare al Mondiale"

Incontro a casa Milan per Mino Raiola, agente tra gli altri anche di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è in scadenza coi rossoneri nella prossima estate e circolano già molte voci su un possibile nuovo contratto di un'altra stagione. Superati i 40, è certamente un tema delicato per entrambe le parti: Raiola, uscito dal summit, a domanda dei cronisti ha risposto che "tutto è possibile, vediamo. Se è carico per il Mondiale? Questo sì, questo è sicuro".