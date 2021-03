tmw Rinvio Juve-Napoli, il CEO della Roma Fienga: "Risposta Lega più ridicola della decisione"

Guido Fienga, CEO della Roma, all'uscita del Coni dopo aver assistito all'udienza per il ricorso sul ko a tavolino contro il Verona peril caso Diawara, ha parlato alla stampa presente: "Speriamo che la corte accolga l'invito a riconsiderare una norma che è oggettivamente troppo rigida e che non gradua per le pene nella distinzione tra un errore o un altro fatto. La Roma non si nasconde e ammette le responsabilità di un errore che non ha portato vantaggi e se mai questa norma forse ha portato un vantaggio al Verona. Per aver commesso questo errore chiediamo di essere sanzionati in un altro modo, la norma è chiara ma ora sentiremo il collegio di garanzia per vedere se si potrà rivedere la norma".

Vi ha dato noia la memoria del Verona?

"Il Verona ha detto quello che riteneva di dover dire e a me interesse la posizione della Roma e il pensiero della corte".

Non si possono equiparare la vicenda del Sassuolo con Ragusa?

"Nel caso nostro avevamo ancora tanti slot da poter occupare con Diawara e con altri se avessimo capito che quello l'errore. La lista del Sassolo invece era completa e dovevano comunque cambiare il giocatore che non è stato cambiato".

Cosa ci può dire su Juve-Napoli?

"Non vorrei aggiungere nulla dopo la lettera. Era abbastanza chiara. C'è stata una risposta della Lega che non voglio commentare perchè è più ridicola della decisione. Non ci sono state motivazioni ed è stato detto che la decisione non necessita motivazione, le uniche motivazioni per me non sono raccontabili. Non si intende accogliere nessuna richiesta della Roma senza dare motivazioni e adducendo che la prassi vuole che cambiamenti che non riguardano partite europee, possono arrivare con un accordo di due squadre perché la Lega possa spostare la partita. Immaginatevi se questa regola si potesse applicare fino a fine campionato".

Pensate di agire in un modo diverso?

"Noi pensiamo a fare il nostro campionato e spingiamo affinché non ci siano più episodi così parziali e soggettivi in una Lega che evidentemente ha enormi lacune nella governance e nella gestione".