tmw Roma alza l'offerta e stravolge il futuro di Reynolds: testa a testa con Benevento e Juve

vedi letture

La strada per Bryan Reynolds al Benevento sembrava spianata. Affare già impostato, il sì del giocatore, le ultime tecnicalità da risolvere, il passaporto da rinnovare e un volo soltanto da prendere per l'Italia. Prestito con riscatto che la Strega avrebbe esercitato per poi cedere il giocatore alla Juventus in estate e tra i club c'è già l'intesa per prestarlo ancora in Campania in caso di salvezza. Tutto chiuso e definito? No. Nelle ultime ore, come raccolto da Tuttomercatoweb.com, il rilancio della Roma è stato importante. Sia col Dallas che con lo stesso terzino americano. Adesso il futuro è tutto da scrivere, quando sembrava già deciso e scritto. La Roma si inserisce e saranno ore decisive per scoprire dove andrà a giocare Reynolds. Non solo: i giallorossi potrebbero prenderlo e tenerlo in rosa, avendo lo slot da extracomunitario disponibile.