tmw Roma, dettagli e retroscena dell'incontro Friedkin-Raggi per il nuovo stadio

Arrivano ulteriori dettagli in merito all'incontro in Campidoglio avvenuto quest'oggi tra i Friedkin ed il sindaco di Roma, Virginia Raggi. Alla presenza del CEO Guido Fienga e del responsabile delle relazioni istituzionali del club Stefano Scalera, la dirigenza della Roma ha rinnovato la volontà di costruire un nuovo stadio. L'incontro - iniziato circa alle 13.15, è durato una mezz'ora. E' stato il primo vero e proprio incontro sullo stadio, dopo quello di settembre all'ambasciata americana che fu solo conoscitivo. Non si è parlato di aree specifiche, ma di come individuarla per l'impianto per il nuovo progetto: una zona che sia integrata nel territorio, per fare solo lo stadio senza cubature in eccesso per altre costruzioni. Un incontro costruttivo - secondo quello che si apprende - ma non di tipo tecnico. Previsti altri summit in futuro, anche se non ancora fissati.